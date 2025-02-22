Угода про копалини буде більш жорсткою для України: ЗМІ дізнались подробиці

Вже більше, ніж тиждень увага закордонних та українськіх ЗМІ прикута до проєкту угоди щодо корисних копалин, на підписанні якої жорстко наполягають в США. Перший варіант був переданий українському керівництву ще до Мюнхенської безпекової конференції, але тоді президент Володимир Зеленський не став підписувати документ, в якому не було жодних положень щодо безпеки України. Сторони обмінялися своїми пропозиціями і навіть пройшла інформація, що документ можуть підписати вже сьогодні, 22 лютого. Втім, схоже, що цього знов не буде.

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Тим часом NV, посилаючись на кілька поінформованих джерел, пише, що нова реакція угоди є жорсткішою за попередню. Так, в документі, який українська сторона отримала напередодні, йдеться закріплення за США 100% власності майбутнього фонду, в який Україна вносить дві третити у вигляді майбутніх надходжень від видобутку, а Америка — третину за рахунок вже наданої нашій країні зброї.

Видання зазначає, що розмір фонду пропонують встановити на рівні 500 млрд. доларів і що угода має охоплювати не лише мінеральні копалини, а й газ та нафту. Документ в США вважають суто комерційним, а безпекові питання виносять за межі цієї домовленості.

Джерела стверджують, що команда Трампа дуже жорстко намагається «продавати» українців, які, своєю чергою, пропонують переглянути обʼєм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.

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Тим часом нардеп Олексій Гочаренко стверджує, що наразі триває серйозна боротьба у питанні чи буде в фінальній версії вказана конкретна сума в 500 мільярдів, чи в договорі буде зафіксований лише сам механізм. Також він не виключав, що документ можуть підписувати не Зеленський та Трамп, а держсекретар США Марко Рубіо та очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що ситуація навколо документу серьйозно накалилася. Звучали заяви, що Україні, якщо вона не підпише угоду, можуть відключити Starlink, яким активно користується армія.

Ексклюзивний матеріал «Нам треба чітко сказати, що Україна не буде робити те, чого хочуть фюрер або Трамп», — Роман Безсмертний" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Pixabay

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