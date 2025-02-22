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Гроші

В Україні може обвалитися ціна на популярний овоч: що відомо

18:54 22 лютого 2025
Вадим Кричковський прогнозує, що капуста подешевшає. Фото Pixabay

На початку цього року, як стверджували виробники, дещо зменшилась ціна на яйця та молоко. А найближчим часом до цих двох товарних позицій може приєднатися ще одна — білокачанна капуста, кілограм якої наразі в магазинах коштує більше 40 гривень.

Як повідомляє «УНІАН» з посиланням на Вадима Кричковського, керівника овочевого господарства «Органік Д», після рекордних цін на білокачанну капусту в сезоні 2024−2025 років багато українських фермерів кинуться в цей сегмент. Зокрема, вони можуть створити надлишок.

«Після рекордних цін на капусту у 2024 році багато хто знову намагається зайти в цей сегмент. Я очікую, що у 2025 році ми можемо зіткнутися з надлишком капусти, а значить — зі зниженням її ціни», — розповів Кричковський. Експерт пояснив, що овочевий бум частково зумовлений високими цінами на окремі культури в певні періоди.

Наприклад, у 2022 році цибуля коштувала близько 40 гривень за кілограм, а у 2023−2024 роках суттєво зросли ціни на картоплю, моркву та капусту.

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«Аграрії побачили вигоду та масово кинулися в цей бізнес, сподіваючись на швидкий прибуток», — пояснив Вадим Кричковський та додав, що овочівництво — це капіталомістка галузь, яка потребує значних інвестицій; технологічних знань та досвіду.

Але через дилетантський підхід і незнання специфіки процесів новачки не отримують очікуваних результатів. І коли ціна на певну культуру знижується, то багато хто залишає цю справу й повертається до попередніх видів діяльності.

Нагадаєм, що за даними НБУ, основними факторами зростання цін у січні були сирі продукти харчування, які здорожчали на 11,8%. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

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Фото Pixabay

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