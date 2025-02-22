Як не помилитися при купівлі одягу: деякі поради вас здивують

Заощаджувати на купівлі одягу — не означає купувати немодне та неякісне. Навпаки, економія дозволить вам уникнути непотрібних покупок та інвестувати гроші у речі, які стануть улюбленими. Особливо це важливо враховувати у сезон розпродажів.

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Ці поради прості у втіленні і, можливо, деякі з вас навіть здивують.

По-перше, перш ніж вирушити до магазину одягу, «відвідайте»… свою шафу. Адже багато людей не пам'ятають, що вони мають, і купують практично те саме, що вже висить на вішалці.

По-друге, не варто купувати річ, якщо вона сидить на вас неідеально або щось у ній бентежить. На припасування речі ви витратите додаткові гроші, але немає гарантії, що вона буде сидіти на вас добре.

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Не купуйте річ під впливом чиїхось порад. Те, що добре для вашої подруги чи сестри, може бути зовсім недоречним у вашому випадку. Наприклад, не варто купувати, скажімо, смугастий оранжево-зелений светр із пальмами та черепахою, якщо ви не носите такої екзотики, але подруга переконує вас, що така річ вас освіжить. Швидше за все, ви носити його не будете.

Не купуйте річ, яку вам нікуди носити. Наприклад, не варто купувати вечірню сукню, якщо найближчим часом жодних виходів у світ не передбачається. Таку річ краще купувати «під конкретну подію». Інакше ваша покупка може залишитися непотрібною.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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