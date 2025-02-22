Непереможний Кабайєл нокаутував 130-кілограмового Чжилея та отримав чемпіонський пояс з рук Усика (відео)

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувається крутий вечір професіонального боксу, у головному бою якого відбудеться реванш Артур Бетербієв — Дмитро Бівол (у першому поєдинку суперників у жовтні 2024-го Бетербієв переміг роздільним рішенням суддів).



Вистачає крутих протистоянь і в андеркарді. Зокрема, вакантний тимчасовий титул WBC у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) розіграли 41-річний китаєць Чжан Чжилей (27 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия), котрий нокаутував влітку минулого року Деонтея Уайлдера, та непереможний 32-річний німець Агіт Кабайєл (26 перемог, 18 з них — нокаутом).

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З перших секунд бою шульга з КНР та правша з Німеччини демонстрували відкритий бокс. Активніше почав здоровань Чжилей (його зріст 198 см проти 191 см у суперника), але Кабайєл відповідав серіями ударів. Але коли здавалося, що китаєць уже «наївся», він раптом у 5-му раунді відправив лівим хуком німця в нокдаун. Але Кабайєл не зупинився і в 6-й трихвилинці потужним ударом по корпусу відправив 130-кілограмового Чжилея в нокаут.

До речі, чемпіонський пояс Агіт Кабайєл отримав з рук боса WBC Маурісіо Сулеймана та непереможного Олександра Усика. Тепер німець — один із претендентів на титул українця.

Додамо, що, крім Усика, в Ер-Ріяді зібралося ціле сузір'я боксерів — Ентоні Джошуа, Оскар де ла Хойя, Роберто Дюран, Теренс Кроуфорд та інші.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Чжан Чжилей нокаутував британця Джо Джойса в бою-реванші.

Фото X DAZN Boxing

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