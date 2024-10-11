Зеленський зустрівся з Папою Римським: про що йшлося на зустрічі

У п'ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Глава держави подарував понтифіку картину про різанину у Бучі.

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Про це повідомляє Ansa.

Зустріч Зеленського та Папи Римського тривала близько 35 хвилин у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації.

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Як зазначив Зеленський, під час зустрічі головним питання було повернення українців з російського полону. Він висловив сподівання на сприяння Святого Престолу поверненню додому полонених.

Понтифік подарував Зеленському литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом «Мир — це тендітна квітка».

Український президент подарував Папі Римському картину «Бучанська різанина. Історія Марічки».

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Агентство нагадує, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського Франциска з початку повномасштабної війни. До цього український президент відвідував Ватикан у травні 2023 року. Також Зеленський та понтифік зустрічалися під час саміту G7 в італійській Апулії.

Зазначимо, що цього тижня Володимир Зеленський поїхав до Європи з робочим візитом. Глава держави відвідав Хорватію, Велику Британію, Францію та Італію.

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Президент України представив європейським лідерам план перемоги України. Також під час своєї закордонної поїздки глава держави зустрівся з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Під час їхньої зустрічі обговорили питання про скасування обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по росії.

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