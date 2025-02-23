Помер народний депутат трьох скликань та ексочільник МНС Валерій Кальченко

Наприкінці минулого року парламентська пресслужба повідомляла про смерть народного депутата України дев’ятого скликання Олега Макарова, а наразі стало відомо, що помер. парламентар трьох скликань (V, VI та VII) Валерій Кальченко.

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Свого часу він очолював міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за президентства Леоніда Кучми. Як зазначають у ВРУ, він був нагороджений орденом «За заслуги» III та II ступенів.

Валерій Михайлович Кальченко народився 24 лютого 1947 року і помер за два дні до свого 78-річчя — 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що влітку минулого року помер брат екснардепа Олександра Бригінця Павло, який був депутатом Київської міської ради VII скликання. Його не стало на 53-му році життя через важку хворобу.

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Фото з відкритих джерел

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