Помер народний депутат України від партії «Голос»
Помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії «Голос».
Про це повідомили в прес-службі Верховної Ради.
«Керівництво Верховної Ради, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що Макаров був секретар комітету Ради з питань правової політики.
Зазначимо, що Олег Анатолійович Макаров (народився 24 липня 1965 року в Києві) — судовий юрист, керуючий партнер юридичної фірми, керівник її юридичного підрозділу, депутат Київської міської ради VIII скликання та народний депутат України 9-го скликання від партії «Голос».
З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації «Асоціація правників України». З 2015 року — член Етичної комісії цієї організації.
Як депутат Київської міської ради VIII скликання очолював постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики.
Нагадаємо, що у серпні пішов з життя епутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець. Йому було 53 роки.277
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