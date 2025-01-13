Серце розбите: британський актор загинув під час лісових пожеж у Малібу

Рорі Сайкс, який став відомим після зйомок в британському шоу 1990-х років «Kiddy Kapers», трагічно загинув у лісових пожежах у віці 32 роки. В останні хвилини життя він перебував у своєму будинку в Малібу, який був розташований на території родинного маєтку. Його мати Шеллі повідомила, що Рорі, який народився сліпим і мав церебральний параліч, не зміг врятуватися через труднощі з пересуванням.

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«Моє серце розбите», — написала вона в соцмережах, пише Marca.

Вона описала Рорі як «чудового сина», який подолав величезні труднощі за допомогою операцій і терапії, відновив зір і навчився ходити, незважаючи на біль.

Шеллі розповіла про жахливі події, які призвели до смерті її сина. Коли полум'я досягло їхнього маєтку у Малібу, вона спробувала загасити його за допомогою садового шланга, але не змогла, оскільки місцеве водопостачання було перекрито. Що ще гірше, у Шеллі була зламана рука, і вона не могла відвести Рорі в безпечне місце. В інтерв'ю вона навела його останні слова: «Мамо, покинь мене».

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Незважаючи на те, що вона поспішила по допомогу до місцевої пожежної частини, на момент прибуття вогнеборців було вже пізно. Рорі помер від отруєння чадним газом.

Пожежа Pacific Palisades Fire стала однією з найбільш руйнівних лісових пожеж в історії Лос-Анджелеса.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл очікують на припис про евакуацію, бо Монтесіто, який розташований за 112 кілометрів від Малібу, визнаний зоною «високого ризику пожежі». А поки Сассекси допомагають людям, які постраждали від лісових пожеж. Гаррі та Меган надали їм одяг, дитячі речі тощо. Вони також запросили до себе додому друзів і близьких, які були змушені евакуюватися.

На фото у заголовку Рорі Сайкс і його мати Шеллі. Фото @shelleysykesX

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