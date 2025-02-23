Це був величезний успіх: Меган Маркл дала гідну відповідь хейтерам

Герцогиня Сассекська миттєво набрала два мільйони підписників у своєму офіційному Instagram, залишивши далеко позаду принцесу Євгенію. І це попри нескінченну негативну реакцію, спрямовану на неї та її бренд стилю життя, пише The News.

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Меган несподівано повернулася в Instagram 1 січня, чим дещо шокувала шанувальників. Відтоді кожен крок герцогині піддається пильній перевірці.

Мама принца Арчі та принцеси Лілібет потрапила в заголовки газет, починаючи з оголошення про запуск свого вебсайту бренду стилю життя та розповідаючи про душевні моменти з «Ігор нескорених» (Invictus Games).

«Її Instagram має особливу привабливість, і вона могла б заробити досить багато грошей, монетизуючи публікації», — каже королівський експерт Річард Фіцвільямс.

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«Те, як вона висвітлювала Invictus, — додав він, — це був величезний успіх. А коли ви маєте успіх, повинні використовувати його. І, чесно кажучи, вона це зробила».

Водночас існує думка, що Меган Маркл, приєднавшись до принца Гаррі на «Іграх нескорених», зробили стратегічний крок, щоб затьмарити Кейт Міддлтон.

Фото: Getty Images

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