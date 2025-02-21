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Принц Гаррі та Меган Маркл зробили несподіваний крок: хто їх змусив до цього

16:23 21 лютого 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл зробили стратегічний крок, щоб затьмарити Кейт Міддлтон, оскільки ЗМІ порівнюють двох жінок королівської родини переважно на користь Кейт, пише видання geo.tv.

Згідно з останніми повідомленнями, герцогиня Сассекська була засмучена після того, як її зусилля з надання допомоги жертвам пожежі в Лос-Анджелесі отримали негативне висвітлення. Крім того, користувачі соціальних мереж тепло прийняли візит Кейт, принцеси Уельської, до дитячого хоспісу. Tŷ Hafan, що додало Меган біди.

Меган і Гаррі були присутні на Invictus Games у Ванкувері. Їхні прояви прихильності один до одного потрапили в заголовки газет, а джерела стверджували, що видима близькість Меган із Гаррі була спробою вийти в центр уваги та затьмарити Кейт.

«Її присутність на Invictus Games з Гаррі з усіма моментами сприймається як її спроба хоч раз перевершити Кейт, — сказав інсайдер. — Її фото з Гаррі облетіли весь світ, безсумнівно, це викликало б незадоволення у деяких королівських колах. І, що ще важливіше, Меган і Гаррі скрізь потрапили на перші сторінки. Це така увага, яку вона рада отримати!»

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Раніше повідомлялося, кого вважають «найдивакуватішим» членом королівської родини.

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