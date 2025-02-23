«У путіна люта ненависть до Зеленського, у тому числі і на ґрунті його тваринного антисемітизму», — Ігаль Левін
Офіцер армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін прокоментував нещодавні слова президента США Дональда Трампа про люту ненависть російського правителя володимира путіна до президента України Володимира Зеленського.
«Трамп в інтерв'ю Брайану Кілміду (Fox News) розповів, що путін не просто ненавидить Зеленського, а ненавидить його усією своєю душею.
Цікаво, що коли він це сказав, він змінив тон зі свого типового агресивно-президентського, понизив голос і зі старечим сумом сказав Кілміду: мовляв, він його так ненавидить… Ти, друже, щаслива людина, ти нікого так не ненавидиш.
До речі, це все до теми ірраціональних мотивів у цій війні — зокрема, особистої ворожості.
Власне, те, що я постійно повторюю: у путіна люта ненависть до Зеленського, у тому числі й на ґрунті його тваринного антисемітизму. Не просто так він неодноразово наголошував, що Зеленський — єврей то, але, мовляв, очолює українських нацистів (хоч би що це означало).
У картині світу путіна євреї — це тихий чудовий народ: хлопчики зі скрипочками чи коміки, як Зеленський, диваки з бородами.
Але це не президенти, не штурмовики, не файтери.
Ні, може, десь у далекому і крихітному Ізраїлі вони й файтери, але не в його «чертогах». А він вважає своїми «чертогами» весь пострадянський світ. Його розвал, нагадаю, за його словами, — найстрашніша катастрофа минулого століття.
І тут якийсь єврейський хлопець із Кривого Рогу не підкорився йому — путіну. І держава під його керівництвом перемела більше половини всіх радянських збройових запасів і захе_ачило сотні тисяч солдатів.
А ця падла така продовжує не підкорятися і ще й права качає. Це не визнаємо, це зробимо так, тут не згодні.
Добре, що це Трамп озвучив. Ну і стає зрозуміло, чому він так хоче змінити Зеленського — він реально бачить у ньому перешкоду угоді та заморожуванню.
Трамп розуміє, що російським із путіним норм, і той нікуди не піде, ще роки буде біля керма. А ось Зеленський — лідер демократичної країни, а отже, можна натиснути і змусити, щоб цей подразник путіна зник", — написав він.
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