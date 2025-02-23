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«У путіна люта ненависть до Зеленського, у тому числі і на ґрунті його тваринного антисемітизму», — Ігаль Левін

16:07 23 лютого 2025
Ігаль Левін назвав причину ненависті володимира путіна до Володимира Зеленського

Офіцер армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін прокоментував нещодавні слова президента США Дональда Трампа про люту ненависть російського правителя володимира путіна до президента України Володимира Зеленського.

«Трамп в інтерв'ю Брайану Кілміду (Fox News) розповів, що путін не просто ненавидить Зеленського, а ненавидить його усією своєю душею.

Цікаво, що коли він це сказав, він змінив тон зі свого типового агресивно-президентського, понизив голос і зі старечим сумом сказав Кілміду: мовляв, він його так ненавидить… Ти, друже, щаслива людина, ти нікого так не ненавидиш.

До речі, це все до теми ірраціональних мотивів у цій війні — зокрема, особистої ворожості.

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Власне, те, що я постійно повторюю: у путіна люта ненависть до Зеленського, у тому числі й на ґрунті його тваринного антисемітизму. Не просто так він неодноразово наголошував, що Зеленський — єврей то, але, мовляв, очолює українських нацистів (хоч би що це означало).

У картині світу путіна євреї — це тихий чудовий народ: хлопчики зі скрипочками чи коміки, як Зеленський, диваки з бородами.

Але це не президенти, не штурмовики, не файтери.

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Ні, може, десь у далекому і крихітному Ізраїлі вони й файтери, але не в його «чертогах». А він вважає своїми «чертогами» весь пострадянський світ. Його розвал, нагадаю, за його словами, — найстрашніша катастрофа минулого століття.

І тут якийсь єврейський хлопець із Кривого Рогу не підкорився йому — путіну. І держава під його керівництвом перемела більше половини всіх радянських збройових запасів і захе_ачило сотні тисяч солдатів.

А ця падла така продовжує не підкорятися і ще й права качає. Це не визнаємо, це зробимо так, тут не згодні.

Добре, що це Трамп озвучив. Ну і стає зрозуміло, чому він так хоче змінити Зеленського — він реально бачить у ньому перешкоду угоді та заморожуванню.

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Трамп розуміє, що російським із путіним норм, і той нікуди не піде, ще роки буде біля керма. А ось Зеленський — лідер демократичної країни, а отже, можна натиснути і змусити, щоб цей подразник путіна зник", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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