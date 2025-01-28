На дорогах України — новий дорожній знак: що він означає

Дорожніх рух на українських дорогах регулюється знаками, які зафіксовані у ПДД. Є серед них й такі, що зустрічаються не часто, як наприклад, «чорна крапку на білому тлі у червоному трикутнику».

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А ресурс pmg.ua пояснює значення ще одного з десятка знаків, введених останнім часом. Це — вигнута стрілка, поряд з якої знаходиться елемент, який нагадує щит. Його порядковий номер — 7.25, а назва — «Острівець безпеки».

Безпечна ділянка позначається «щитом», а стрілкою — об'їзд. Такі знаки можуть встановлювати біля ділянок, які позначені як аварійно небезпечні, або поряд зі знаками звуженя дороги чи обмеження максимальної швидкості.

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Зазвичай острівці безпеки облаштовують на пішохідних переходах або багатосмугових дорогах. Вони призначені для захисту пішоходів і дозволяють безпечно зупинитися посеред дороги. Місця, позначені цим знаком, також можуть використовуватися регулювальниками руху.

Перед острівцями безпеки також встановлюють відповідні знаки, які попереджають водіїв про необхідність зниження швидкості, наносять відповідну дорожнью розмітку та вбудовують світловідбиваючі елементи.

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Раніше ми розповідали про знак «автомобіль з крилами», який встановлюють на дорогах в Європі. Він попереджає про підтоплення ділянок дороги великою водою та небезпеку аквапланування.

Фото з сайту https://pmg.ua

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