«Кульбаба вважається квіткою вірності та щастя»

— Кульбаба — одна з улюблених наших квіток з дитинства, — говорить Людмила Карпінська-Романюк — Мабуть, усі дівчатка плели вінки з квіток кульбаби. Фігурку дівчинки, яка здуває цвіт кульбаби, щоб загадати бажання, випускав Баранівський фарфоровий завод. ЇЇ авторка — одна із найвідоміших фарфористок України Валентина Покосовська.

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В. Покосовська. «Кульбаба». Баранівський ФЗ. 1962



— Дуже мила робота!

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— У 1951−80 роках мисткиня працювала на Баранівському фарфоровому заводі. Вона створювала моделі фарфорової пластики. Основна тематика її робіт — дитинство, казки, література, етнографія, балет, спорт, анімалістика. З 1962 року Валентина Покосовська розробляла проєкти оздоблення посуду розписом і деколлю. Її роботи на початку 1960 років експонувались на міжнародних виставках-ярмарках у Франції та Канаді. Сьогодні окремі твори мисткині зберігаються в Національному музеї декоративного мистецтва України, Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», Музеї етнографії та художнього промислу, Баранівському історико-краєзнавчому народному музеї, Хмельницькому краєзнавчому музеї.

— Що символізує кульбаба?

— Силу сонця і світла, а ще вона вважається квіткою вірності та щастя. Ця квітка дуже модна в дизайні інтер’єру, бо є символом оптимізму. Цікаво, що як і деякі інші квіти, кульбаба може служити точним годинником. Читала, що у сонячну літню погоду її суцвіття відкриваються близько шостої ранку, а закриваються приблизно о третій годині дня.

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«Одна з найвідоміших згадок кульбаби у літературі пов'язана з ім'ям Рея Бредбері»

— Хто з українських митців втілив красу кульбаби у фарфорі сервізів?

— Маленькими «парашутиками» розписано мисткинею Ангеліною Ждановою предмети столового сервізу «Кульбаба», створеного на формах Василя Ущаповського (фото у заголовку). Біло-блакитна гама обрана невипадково. Вона втілює легкість та повітряність кульбаб. Форма предметів сервізу гармонує з вишуканим дизайном.

— Надзвичайно ніжна робота! До речі, Майсенська порцелянова мануфактура створює кулони з кульбабою — витончені та вишукані.

— Ця квітка справді надихала та надихає митців. Поле з кульбабами зобразив у своїй роботі Ван Гог. Одна з найвідоміших згадок кульбаби у світовій літературі пов'язана з іменем видатного американського письменника Рея Бредбері. Звичайно ж, мова про роман «Вино з кульбаб». Вино з кульбаб — це спіймане та закорковане у пляшки літо. Дія розгортається навколо такої, на перший погляд, звичайної квіточки. Дідусь з онуками збирають кульбаби. «Вони рвали золотаві квіти, квіти, що наповнюють увесь світ, переплескуються з галявин на бруковані вулиці, тихенько стукають у прозорі вікна льохів, не знають угомону і все навколо заливають сліпучим сяйвом розплавленого сонця», — знаходимо у творі.

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— Читати цей опис — справжня насолода, як і милуватись роботами фарфористів.

— Багатьом відомий з домашнього побуту чайний сервіз Віталія Овчаренко у розпису Клавдії Гапонюк, який доволі довго й масово сходив з конвеєра Полонського фарфорового заводу. Отож, можливо, і у вашій родині є цей весняно-літній сервіз у життєрадісних кольорах?

В. Овчаренко, К. Гапонюк. Чайний сервіз «Кульбаба». Полонський ФЗ. 1970 – ті

«Сьогодні вінтажний посуд у тренді. Отож, сміливо поєднуйте його із сучасним»

— Такий знайомий дизайн… Я думаю, що, прочитавши статтю, ті читачі «ФАКТІВ», які мають у своїй оселі такий сервіз чи окремі його предмети, поглянуть на цей посуд по-особливому.

— Дуже хотілося б сподіватися. До речі, чимало користувачів соціальних мереж про це не раз пишуть мені. Мовляв, роками стояв у шафі сервіз. І от, після прочитання статті у «ФАКТАХ», людина почала дивитися на свій фарфоровий чайник чи кавник, чашку чи блюдце іншими очима. Справді як на скарб. Це ж стосується і статуеток. Можливо, у багатьох є вдома і вази з кульбабами мисткині Таїсії Шуляк. Лише у 1995 році Полонським заводом художньої кераміки було випущено їх понад вісімнадцять тисяч.

Т. Шуляк. Декоративна ваза «Кульбаба». Полонський ЗХК. 1990



— Квіти — це мова природи, щира та чиста.

— Отож, такі речі у домі дуже доречні. І всі ми це відчуваємо. Сервіз «Кульбаба» та однойменний глечик випускалися на Баранівському фарфоровому заводі.

Чайний сервіз «Кульбаба». Баранівський ФЗ. 1992

Сьогодні вінтажний посуд у тренді. Отож, сміливо поєднуйте його із сучасним. І ваш стіл буде справді самобутнім та ексклюзивно декорованим. Привчайте цінувати красу дітей. Коли вони виростуть, то будуть вам безмежно вдячні. Красивий посуд — частина родинної історії. Мабуть, для багатьох це очевидно, проте, на жаль, не всі люди над цим замислюються. Чайник, чашка, блюдце — кожен предмет може «розповісти» цікаву сімейну історію. Адже чимало подій у нашому житті відбуваються саме за столом: весілля, дні народження, нові знайомства… Так є, і так буде. Отож, купуючи новий посуд, обирайте найкращий з того, який можете собі у цей час дозволити. Можливо, він розповість про вас чимало цікавого вашим нащадкам. Про ваш смак та естетичні уподобання — сто відсотків.

Глечик «Кульбаба». Баранівський ФЗ. 1992

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про образи жінок перед дзеркалом у творчому доробку українських митців-фарфористів.

На фото в заголовку: В. Ущаповський, А. Жданова. Столовий сервіз «Кульбаба». КФЗ. 1968.

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