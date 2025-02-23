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Стиль життя

Ця нова звичка знаменитостей дедалі популярніша: можливо, і ви вже серед її прихильників

22:31 23 лютого 2025
Ця нова звичка знаменитостей дедалі популярніша: можливо, і ви вже серед її прихильників

Люди часто рівняються на знаменитостей. І ця нова звичка — лягати спати раніше — не стала винятком. Вона все популярніша серед людей, які дбають про своє здоров'я.

Багато знаменитих акторів, моделей, спортсменів залишають пізні вечірки, тільки-но вони почалися, тому що у багатьох режим, який вони не бажають порушувати. Здоров'я, гарний зовнішній вигляд та самопочуття сьогодні у пріоритеті.

Ресторатори у всьому світі зазначають, що пізні вечері вже не в моді. Все змістилося на кілька годин.

І ще одна нова тенденція: якщо можна нікуди не йти, люди обирають у п'ятничний, суботній та недільний вечір тандем пледу та чаю. Найкращим стає час, проведений вдома.

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Можливо, однією з причин нової тенденції є спілкування в соціальних мережах. Людям не треба виходити з дому, щоб поспілкуватися. Це можна зробити, сидячи на дивані у себе вдома.

Світ трансформується постійно, і деякі зміни стають стійкою тенденцією.

А ви стали лягати спати раніше, ніж зазвичай? Чи змістилися ваші вечірні години прийому їжі? І чому віддасте перевагу у вихідний день: «домашньому кокону» чи світському життю?

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До речі, корисно не тільки раніше лягати спати, але й раніше пробуджуватися, оскільки дієтологи радять: снідайте раніше — і ви швидко відчуєте, що ваш одяг став вільнішим.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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