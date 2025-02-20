Снідайте раніше: ви швидко відчуєте, що ваш одяг став вільнішим

Коли ми намагаємося схуднути, вживання правильних видів їжі має вирішальне значення. Насичена їжа, багата поживними речовинами, є ключем до успіху в уникненні перекусів протягом дня. Завжди вважалося, що особливої уваги заслуговує вечеря — що саме краще їсти ввечері, щоб схуднути. Проте експерти відзначають, що сніданок не менш важливий, а увагу треба звернути на ще один аспект — не лише на те, що ми їмо, а й коли. Виявляється, завдяки простій зміні ми можемо помітити, що наш одяг став вільнішим протягом кількох тижнів, пише medonet.

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На думку дієтологів, швидкість обміну речовин, природно, вище вранці. Снідаючи раніше, ми дозволяємо нашому організму більш ефективно спалювати калорії протягом дня.

Перекуси — один із найбільших гріхів, якому ми піддаємось майже щодня. Виявляється, пізній сніданок або його повний пропуск сприяє неконтрольованим нападам голоду вдень і ввечері. Тому ми стаємо більш схильними до солодкого чи жирного.

Дослідження показують, що люди, які снідають раніше, рідше перекушують протягом дня.

Ранній сніданок допомагає організму ефективніше контролювати рівень цукру в крові. Це особливо важливо при спробі схуднути, оскільки низька чутливість до інсуліну часто призводить до накопичення жиру, особливо навколо живота.

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На думку експертів, ми повинні снідати не пізніше, ніж через годину після того, як встали з ліжка. Це стимулює ваш метаболізм і забезпечить постійний рівень енергії. Слід дотримуватися своїх рішень незалежно від того, йдете ви на роботу чи відпочиваєте у вихідні. Дослідження показують, що снідати слід не після 10 ранку, а раніше. Перший прийом їжі повинен бути джерелом білка і клітковини. Рекомендовані продукти: яйця, грецький йогурт, вівсяні пластівці, цільнозерновий хліб.

Приклад сніданку: 6:30 — 7:00 — повільно встаємо і випиваємо склянку води,

7:00 — 8:00 — поживний сніданок (порція вівсяної каші з горіхами і ягодами або скибочка цільнозернового хліба з авокадо).

Зміни варто вводити з наступного ранку, щоб якомога швидше організм звик до нового режиму. Час очікування результатів однозначно скоротиться.

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