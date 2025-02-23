У яких випадках військовозобов'язаний може оскаржити рішення ВЛК щодо придатності та як це зробити

В Україні, де триває загальна мобілізація, ршення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби можна оскаржити у разі невідповідності даних з попередніх медичних документів з актуальним обстеженням, інформує Канал 24.

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Також причинами для оскарження можуть бути формальні помилки, розслідування проти членів ВЛК або зміни у переліку хвороб. До прикладу, причиною може бути те, що лікар не заповнив певний рядок у медичній формі.

Рішення ВЛК можна оскаржити, якщо мають місце розслідування кримінальних справ проти лікарів, які є членами ВЛК. Так, якщо лікарів підозрюють у хабарництві, то рішення ВЛК можуть скасувати у суді.

Крім того, рішення ВЛК можна оскаржити, якщо до Розпису хвороб внесені зміни, що визначають придатність до військової служби.

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Якщо військовозобов'язаний під час проходження медкомісії має скарги на здоров'я, то лікарі зобов'язані призначити додаткові медичні обстеження. Якщо військовозобов'язаний не згодний з рішенням ВЛК, то він може оскаржити його у суді. Для цього потрібно дотримуватися певного алгоритму дій.

Варто мати на увазі, що існує певний порядок розгляду рішень. Так, постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або м. Києва. Перегляд постанов підпорядкованих ВЛК (ВЛК областей) мають право здійснювати ВЛК регіонів. Постанови будь-яких лікарсько-консультативних комісій має право переглядати Центральна ВЛК, яка є керівним органом.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, непомічену хворобу, помилку ВЛК у встановленні причинного зв’язку захворювання тощо.

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Як писали «ФАКТИ», у «Резерв+» вже доступні електронні направлення на ВЛК.

Фото з відкритих джерел

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