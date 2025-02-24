Україна може отримати від МВФ 2,7 млрд дол.: що для цього потрібно

Всупереч заявам президента США Дональда Трампа, аж ніяк не на Сполучені Штати Америки припадають основні кошти міжнародної допомоги Україні. Одним із них є МВФ, чия місія розпочала свою роботу в нашій країні 20 лютого і за результатами якої Україна може отримати 917 млн дол, а загалом у поточному році — 2,7 млрд дол.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, йдеться про сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Для сьомого перегляду Україна має виконати дванадцять структурних маяків у фінансовому та фіскальному секторі, а також у сфері державного управління, результатом успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування в розмірі близько 917,5 млн доларів США. Загалом до державного бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 9,8 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023−2027 років.

За словами народного депутата України Данила Гетманцева, згідно з оновленим 11 грудня Меморандумом, Україна мала 50 структурних маяків, з яких на 18 лютого виконано 35. До кінця грудня 2024 року були зобов'язання за 6 структурними маяками, 2 з яких Україна прострочила: ухвалення до кінця 2024 року Верховною Радою законів щодо скасування так званих поправок Лозового та про створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

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До кінця 2025 року Україна має виконати 10 маяків:

затвердити зміни до Бюджетного кодексу;

підготувати комплексну операційну стратегію для Нацкомісії з питань ринку цінних паперів та фондового ринку;

призначити нового керівника БЕБ;

КМУ затвердити методологічну базу, що лежить в основі процесу УПІ;

завершити зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати звіт про його результати;

подати до парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ;

підготувати та подати до парламенту законопроєкт про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору;

призначити постійного керівника митниці;

подати своєчасно Бюджетну декларацію на 2026−2028 рр.;

завершити та опублікувати зовнішню оцінку НКРЕКП, проведену Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

За словами нардепа, у разі виконання умов МВФ, Україна отримає у 2025-му році 2,7 млрд дол. Між тим, Міжнародний валютний фонд є третім за величиною джерелом фінансової допомоги Україні, поступаючись лише Європейському Союзу та США.

Зауважимо, що ще однією неафішованою вимогою МВФ є приведення тарифів на комунальні послуги в Україні до ринкових, тобто фактично їхнє зростання. Але в умовах війни та можливих виборів у 2025-му році це малоймовірно.

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