Насичене життя артистки: Каменських показала, як відвідала двох лікарів і пройшла стажування шеф-кухарем у ресторані

Поки репер Потап мріє про те, щоб завести чотирьох дітей, його дружина Настя Каменських вирішила показати, що її день і так заповнений «під зав'язку» й без такого додаткового «навантаження».

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Річ у тому, що Анастасія досить часто публікує в сторіз відео або фото, на яких снідає чи обідає в салоні авто. І деякі шанувальники натякають: що, знову «заспала», і залишилась без їжі?

Цього разу співачка чесно зізналась: через брак часу іноді дійсно не встигає приготувати обід на роботу, тому змушена забігати до кулінарії неподалік.

Хоча взяла вона не надто багато страв: гречка, капуста й курячу котлету. Але їла звичайно, в салоні автівки — там, вочевидь, смачніше.

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Після цього зірка відвідала клініку, де стоматолог трохи посвердлив їй зуб, а подолог попрацював зі ступнями.

Крім того, Настя вирішила показати, що вона не тільки відвідувачка салонів та елітних клінік, але ще й працьовита і уміла жінка. Тому артистка розмістила ролик (вочевидь, рекламний), на якому заходить до польського ресторану, замовляє всі українські страви, які є меню, а потім ще й показує полякам, як готувати справжній український борщ — тобто, знайте наших жіночок!

Але в останньому ролику, певно, не було великої потреби, адже навіть Потап знає, як цінують його дружину інші чоловіки. У недавньому інтерв'ю репер розповів, як чоловіки хотіли «купити» час спілкування з Каменських.

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