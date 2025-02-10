Пропонували сотні тисяч доларів: Потап розповів, як чоловіки хотіли «купити» час спілкування з Каменських

У розмові з російським блогером Юрієм Дудем репер-менеджер Потап розповів не тільки про плани розширення сім'ї, але й про «пропозиції» від деяких чоловіків яким дуже хотілося, щоб Каменських залишилася з ними після концерту.

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«Випадки екстремальні на концертах трапляються. У твою дружину можуть закохатися, — розповів Потап. — Хтось підходить і каже: «Настя — твоя тьолка?» Кажу: «Ні, ми співаємо тільки в дуеті». — «А з ким розмовляти?» Кажу: «Я тобі не рекомендую взагалі з нею розмовляти. Чесно. Послухай мою пораду».

За словами Потапа, схожі розмови були до того, як вони стали парою, але після того, як Каменських перестала приховувати стосунки із шоуменом, її й далі запрошували на зустрічі.

«Потім менше стали підходити з такими пропозиціями, але звучало все — острів, $ 150 тис., діаманти. Настя дуже жорстка в цьому плані, дуже жорстко відмовляла, за що до мене ображені романтичні персонажі приходили й обурювалися: „Твоя тьолка квітами в нас жбурнула, послала нас“. Я казав: „Пацани, ви не вмієте із жінками спілкуватися“. І мені дуже часто доводилося розрулювати ці ситуації, сидячи з ними й з'ясовуючи стосунки. Були дуже небезпечні зі зброєю. Вистачило таланту й мудрості це все залишити на словах. Але було важко. Красива жінка у твоєму житті — це зона дуже ризикована завжди», — заявив офіційний чоловік Каменських.

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Зазначимо, що Каменських і Потап зіграли весілля 2019 року, але таємно побралися за рік до цього. Після того, як восени 2023 року Потап таємно виїхав з України й більше не повертався, в Мережі почали періодично з'являтися чутки про розлучення пари, а також зради Потапа. В той же час Каменських стала однією з небагатьох, хто підтримав репера після початку ним проєкту «Славік Балаган».

Нагадаємо, що «останньої краплею» витівок Потапа став випадок у Мексиці, коли він напідпитку розважав російською мовою громадян країни-агресора.

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Фото YouTube

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