Вкрасти за п'ять хвилин: у Британії розпочався судовий процес у справі про викрадення золотого унітазу з палацу, де народився Черчилль

В Британії судять чоловіків, яких підозрюють у крадіжці золотого унітазу з палацу Бленхейм — родового маєтку Вінстона Черчилля.

На лаві підсудних 39-річний Майкл Джонс з Оксфорда, 36-річний Фредерік Доу з Віндзора і 41-річний Бора Гючджюк з Лондона, передає Бі-бі-сі.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство звинувачує Джонса у співучасті у пограбуванні палацу, а Доу та власника ювелірного магазину Гючджюка — у змові з метою продажу краденого.

Ще один співучасник, 40-річний Джеймс Шин, минулого року визнав провину у пограбуванні та продажу краденого майна.

РЕКЛАМА

За словами прокурора Джуліана Крістофера, банда з п'яти людей вночі двома автомобілями протаранила ворота Бленхеймського палацу. Потім вони вибили вікно і проникли до палацу. Унітаз виламали за допомогою кувалд. Кувалди кинули на місці злочину і зникли.

Уся операція зайняла у злочинців близько п'яти хвилин.

«Унітаз із золота 750-ї проби (18 каратів) був постійним предметом інтер'єру в палаці герцогів Мальборо, де колись народився Вінстон Черчилль. Його встановили на якийсь час, як частину виставки робіт італійського художника-концептуаліста Мауріціо Кателлана. Цю свою роботу він назвав «Америкою», — пише видання.

РЕКЛАМА

Йдеться також про те, що унітаз був приєднаний до каналізації і був у цілком робочому стані.

Він простояв у палаці лише два дні, і в робочий час спеціально приставлений охоронець стежив, щоб ніхто не скористався ним за призначенням.

Унітаз важив 98 кілограмів та був застрахований на шість мільйонів доларів. У вигляді золотого брухту він у той час, у вересні 2019 року, коштував би близько трьох з половиною мільйонів доларів.

За словами прокурора, унітаз так і не знайшли. Ймовірно, його розпилили або розламали на частини.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про боротьбу у судах Нідерландів щодо повернення Україні «скіфського золота», вивезеного з чотирьох музеїв Криму.

155

Читайте нас у Facebook