Відомий футболіст, який забивав росії, став батьком у 52 роки: малечу врятували лікарі (фото)

У знаменитого ексфутболіста збірної Польщі 52-річного Томаша Хайто народилася третя дитина, повідомляє Fakt. Раніше легендарна тенісистка Мартіна Навратілова стала матір'ю у 67 років.

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За інформацією видання, дочка колишнього захисника цілої низки польських, німецьких та англійських клубів народилася передчасно — на 29-му тижні вагітності. Лікарі боролися за життя малечі.

«Я хочу похвалитися своєю дочкою. Зюзя нарешті здорова», — з радістю написав Томаш Хайто в Instagram, не забувши подякувати лікарям і всім тим, хто допоміг видертися його дочці.

Зазначимо, що дитину ексфутболістові народила нова кохана. Зі своєю першою дружиною — колишньою легкоатлеткою Ренатою Сосін, яка народила сина Матеуша та дочку Вікторію, Томаш нещодавно розлучився.

Додамо, що за роки кар'єри Томаш Хайто, який зіграв з 1996 по 2005-й 62 матчі і забив 6 м'ячів (два з них у спарингу з росіянами) за збірну Польщі, виступав у Німеччині за «Дуйсбург», «Шальке» та «Нюрнберг», а в Англії — за «Саутгемптон» і «Дербі Каунті».

2008 року Хайто визнали винним у ненавмисному вбивстві бабусі на пішохідному переході після того, як він на своєму автомобілі перевищив швидкість, і засудили до двох років ув'язнення умовно.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек стане батьком у 60 років.

Фото Instagram

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