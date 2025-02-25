У Запоріжжі правоохоронець налагодив сімейний бізнес на небіжчиках
Останнім часом в Україні стало відомо про низку скандалів, пов'язаних з ритуальним бізнесом. Так, у Запоріжжі до суду направили обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця, який незаконно передавав дані з закритої інформаційної бази представникам ритуального бізнесу.
За даними слідства, колишній службовець, працюючи в правоохоронному органі Запоріжжя, мав доступ до закритого державного порталу, де зберігалася інформація про померлих громадян та їхніх родичів.
Він вирішив продавати ці дані, включно з номерами телефонів, представникам поховального бізнесу.
Отримуючи таку інформацію, підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.
До схеми також була залучена дружина експравоохоронця. Вона мала логін і пароль для доступу в закриту базу.
Загалом зафіксовано понад 300 випадків передачі конфіденційної інформації.
Фігуранта вже звільнено з правоохоронних органів, йому висунуті обвинувачення щодо несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації .
Санкція статей передбачає покарання до двох років позбавлення волі.
Раніше ми розповідали про військовослужбовців-контрактників, які хотіли підпільно продати «трофейне» озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у боях на Донеччині.
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