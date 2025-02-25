З березня військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новими правилами: що зміниться

В Україні з 1 березня набирають чинності нововведення щодо мобілізації. Зокрема, Кабмін скасував обов'язкове проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для деяких категорій заброньованих.

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Відтепер військовозобов'язаний не може самостійно пройти медкомісію, нагадує «Експерт».

Направлення на медичний огляд здійснюватиметься виключно за рішенням начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Отримати висновок без відповідного розпорядження також буде неможливо.

Для прискорення процесу обліку та перевірки даних усі медичні документи, результати аналізів та рішення ВЛК тепер зберігатимуться в електронному вигляді. Це також значно ускладнить можливість втручання чи підробки висновків.

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Медичну комісію формуватимуть спеціалізовані лікарі: терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог, а для жінок — ще й гінеколог. За потреби до комісії залучатимуть і інших фахівців.

Перед проходженням медогляду українці зобов’язані здати такі аналізи:

- загальний аналіз крові;

- тести на ВІЛ, гепатити B і C;

- визначення групи крові та резус-фактора;

- загальний аналіз сечі;

- рентген або флюорографія грудної клітки;

- електрокардіограма (ЕКГ).

Окремі групи громадян проходитимуть розширене медичне обстеження:

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- особи старші за 40 років — обов’язковий аналіз на рівень цукру в крові та контроль артеріального тиску.

- громадяни з хронічними захворюваннями — можливе направлення на додаткову діагностику чи госпіталізацію для детальнішого обстеження.

Нововведення спрямовані на підвищення ефективності мобілізаційного процесу, усунення бюрократії та забезпечення більш точного оцінювання стану здоров’я військовозобов’язаних.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть забронювати своїх працівників під час мобілізації.

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