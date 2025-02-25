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Це шок: принц Гаррі ніяк не може змиритися з рішенням Меган Маркл щодо дітей

16:33 25 лютого 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

Нещодавно герцог Сассекський говорив про свої сильні страхи, пов’язані з тим, що в його дітей, які, ймовірно, залишаться з ним у разі розлучення з Меган, також може бути публічне життя. За словами королівського експерта, принц Гаррі важко приймає рішення Меган Маркл оприлюднити фотографії принца Арчі та принцеси Лілібет після того, як їхня донька з’явилася в рекламних матеріалах бренду As Ever, пише gbnews.com.

Вебсайт, запущений лише нещодавно, показує зображення Меган, що біжить босоніж полем зі своєю дочкою, хоча обличчя Лілібет не видно.

Цей крок знаменує значний відхід від добре задокументованої позиції принца Гаррі щодо захисту своїх дітей від уваги громадськості. Королівський експерт Дункан Ларкомб припустив, що зображення, ймовірно, «шокувало» багатьох королівських спостерігачів, враховуючи попередні погляди Гаррі на публічність.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про проблеми у стосунках Меган та Гаррі.

Читайте також: Меган Маркл у розпачі: вона благає Кейт Міддлтон про допомогу

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