Фінансова нестабільність тисне: ЗМІ про проблеми у стосунках Меган та Гаррі

Відносини між принцом Гаррі та Меган Маркл, схоже, переживають складну фазу. Дистанція між ними стала більш очевидною як у публічній сфері, так і в їхньому приватному житті. У їхній резиденції в Монтесіто зросла напруженість, і люди, близькі до Меган і Гаррі, стверджують, що їхні сварки стають все частішими. Навіть деякі сусіди коментували, що чули їхні сварки, що посилило чутки про можливе розставання, пише видання e-noticies.

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Ознаки кризи походять не лише з їхнього близького оточення. В останніх публічних появах пара демонструє помітні ознаки охолодження у стосунках. Один з найбільш обговорюваних моментів стався на грі НБА. Під час заходу Меган відмовилася від поцілунку Гаррі, що було знято на відомій «камері поцілунків». Цей жест викликав припущення про їхні стосунки та став темою для дискусій у соціальних мережах. Ще однією деталлю, яка підігріла чутки, стало 5-річчя їхнього весілля, яке пройшло практично непоміченим. На відміну від попередніх років, тут не було дописів, подій чи публічних святкувань — це незвичайно для такої медіа-фокусної пари.

Однією з конфліктних точок у їхньому шлюбі, як повідомляє El Nacional, є навчання їхніх дітей Арчі та Лілібет. Гаррі та Меган не можуть дійти згоди щодо цього. Розбіжності стали більш виразними в таких питаннях, як публічність і середовище, в якому діти мають рости. Постійний тиск і критика ЗМІ зробили ці розбіжності ще більш помітними. Відсутність згоди з цих питань спричинила напругу, яка вплинула на їхнє співіснування.

Незважаючи на мільйонні контракти, які вони уклали, їхня фінансова ситуація складна, згідно зі звітами, зібраними El Nacional.

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Пара намагається зберегти свій спосіб життя. Доходу, здається, недостатньо, щоб покрити структуру витрат, якою вони керують. І Гаррі, і Меган шукають нові джерела доходу, і економічна невизначеність спричинила ще більше тертя між ними.

З тих пір, як вони вирішили піти від британської королівської сім'ї, пара перебуває під постійною пильною увагою громадськості. Тиск ЗМІ та відсутність конфіденційності створили стресове середовище. Близькі люди стверджують, що це спричинило прогресуюче емоційне дистанціювання.

Гаррі та Меган деякий час не ділили одне ліжко, що багато хто трактує як відображення розриву їхніх стосунків.

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Поки що офіційної заяви від герцога та герцогині Сассекських не було. Проте ознаки кризи стають все очевиднішими. Постійні суперечки, емоційна дистанція та фінансові проблеми створили атмосферу невизначеності щодо майбутнього їхнього шлюбу.

Однак інші ЗМІ стверджують, що чутки про розставання перебільшені і стосунки між Гаррі та Меган залишаються міцними. Як доказ цього вони вказують на їх присутність під час «Ігор Нескорених», де вони виглядали ніжними та усміхненими на публіці.

Додамо, що сама Меган теж намагається підтримувати імідж сталих та ніжних стосунків.

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