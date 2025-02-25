І до 2022 року житло було малодоступним для українців: політик пояснив, що відбувається на ринку нерухомості

За підсумками 2024-го року зростання цін на житло в Україні злегка сповільнилося. Проте воно перевищило 10%, і в поточному році також може залишитися двозначним. І останній обставині сприятиме війна, і та шкода, яку вона завдала Україні.

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Таку думку висловив народний депутат України Данило Гетманцев. За його словами, з 2021 року житло подорожчало в середньому на 67,9%, тоді як інфляція за цей самий період становила — 58,1%, а зростання курсу долара — 48,4%, і більш ніж у 3,5 рази обігнало реальну середню заробітну плату.

«І до 2022 року житло було малодоступним для українців, а проблема забезпеченості ним — одна з найгостріших. Після початку повномасштабної війни вона розрослася до небачених розмірів — адже було зруйновано мільйони квадратних метрів житла, а вартість завданих збитків оцінювали на початок минулого року в 60 млрд доларів», — підкреслив Данило Гетманцев.

За його словами, з іпотекою справи йдуть складно, тоді як за держпрограмою «єОселя» з жовтня 2022 року видано лише 15,1 тис. кредитів на загальну суму менше ніж 24,6 млрд грн. За пошкоджене і зруйноване житло виплачені 18 млрд грн компенсації від держави, а 15 млрд грн виділено на нову програму компенсації за майно для 10 тисяч сімей внутрішньо переміщених осіб.

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«Але якщо подивитися на сам масштаб проблеми, який я навів трохи вище, і темпи зростання цін на житло, то для її вирішення знадобиться дуже багато років», — резюмує Данило Гетманцев.

Тим часом, навіть оренда житла для деяких професій у Києві виявляється неможливою, через те, що плата за неї може становити до 110% від заробітку.

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