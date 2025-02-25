І вся любов: відомий український політик розлучається після шести років шлюбу, — ЗМІ (фото)

Екснардеп України та лідер Радикальної партії України Олег Ляшко, який захищає Україну, розлучається з дружиною.

Дружина політика Росіта Ляшко подала позов про розірвання шлюбу у вересні 2024 року повідомляє «Главком» з посиланням на свої джерела.

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На початку грудня Печерський райсуд Києва своєю ухвалою відвів 15 днів Олегу Ляшку на подання відкликання на позовну заяву дружини. Наразі найближче засідання заплановано на 3 березня.

Нагадаємо, стосунки Олега Ляшка з Росітою Сайранен тривали 20 років. У червні 2018 року Ляшко офіційно одружився на Росіті. У травні 2020 року у пари народився син Олександр.

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Останнє сімейне фото у Facebook політика датоване 31 грудням 2021 року. На ньому Олег Ляшко, дружина Росіта та син неповнолітній Олександр позують на фоні новорічної ялинки.

Зазначимо, що дружина Ляшка пробувала пройти до Київської міської ради на чолі Радикальної партії, але політсилі це не вдалося.

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У жовтні 2022 колишній нардеп мобілізувався до війська. Восени 2024 Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем окремої механізованої бригади.

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