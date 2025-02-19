Зустріч Трампа та путіна у Саудівській Аравії: коли вона може відбутися

У Саудівській Аравії відбулися переговори між високопосадовцями США та росії, на яких без участі Києва обговорювалися шляхи припинення війни в Україні, що посилює занепокоєння європейців через можливість швидкого укладення між двома державами угоди, яка може залишити Європу на узбіччі.

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Високопоставлений російський чиновник заявив після заходу, який тривав близько чотирьох годин, що дата зустрічі путіна та Дональда Трампа не призначена. Він додав, що такий саміт навряд чи відбудеться наступного тижня, про що повідомляло агентство Bloomberg.

«Поки що важко сказати, що ми зближуємося, але розмова була», — сказав помічник кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

За словами речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, яка провела брифінг для журналістів, ця зустріч була способом «визначити, чи налаштовані росіяни серйозно та чи вони на одній хвилі» зі США, коли мова йде про припинення війни в Україні.

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Дональд Трамп назвав 90-хвилинну розмову з путіним минулого тижня «дуже продуктивною» і сказав, що вони, ймовірно, зустрінуться в Саудівській Аравії. Це був перший публічно оголошений контакт між російським лідером і президентом США відтоді, як путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після обурення Європи тим, що США і росія просуваються вперед без будь-якого представництва України, США пояснили, що це були пробні переговори, а не початок повномасштабних перемовин про припинення трирічної війни.

Держсекретар США Марко Рубіо та інші офіційні особи США заявили, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо вирішення конфлікту. Проте європейські лідери були шоковані швидкістю, з якою Трамп намагається розпочати переговори з путіним, особливо після того, як на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував європейські уряди.

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«Навіть якщо ми відчуваємо лють, ми маємо зберігати ясну голову, — заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю громадському мовнику ZDF. — Ми не повинні робити величезну помилку, роблячи послугу путіну, говорячи про ці переговори як про важливіші, ніж вони є насправді. Не може бути тривалого миру, якщо це не мир для нас, європейців».

Після проведення мінісаміту європейських союзників у Парижі, щоб обговорити Україну та шляхи збільшення витрат на оборону, президент Франції Емманюель Макрон поговорив з Трампом, а потім — із Зеленським.

«Ми прагнемо міцного й тривалого миру в Україні, — заявив Макрон у дописі на своєму акаунті в соціальній мережі X. — Щоб досягти цього, росія повинна припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними й надійними гарантіями безпеки для українців».

Адміністрація Трампа заявила, що виступає проти розгортання американських військ в рамках будь-якого пакету безпеки для Києва, що створює додатковий тиск на Європу з метою збільшення військових витрат.

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Паризькі переговори оголили європейські розбіжності. У той час як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що буде готовий розгорнути миротворчі сили в Україні разом з іншими країнами, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виключив відправлення військ. Хоча його країна продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, Польща також очікує, що союзники допоможуть зміцнити оборону на східному фланзі Європи, який є найвразливіший перед росією.

«Якщо я не можу захистити себе… Якщо Європейський союз не може захистити себе, як ми можемо надавати гарантії іншим, — сказав Туск журналістам. — Це були б порожні гарантії».

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що США й росія домовилися про 4 принципи на переговорах щодо України.

Фото з відкритих джерел

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