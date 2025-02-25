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«Політична бутафорія»: Невзоров — про резолюції ООН

13:25 25 лютого 2025
Непоглядів, фото з відкритих джерел

Російський журналіст і політолог Олександр Невзоров вважає, що своєю резолюцією з приводу російської агресії щодо України, яка повністю спотворює реальність, ООН вкотре показала себе недієздатною та безглуздою організацією

«Спрацювали апарати ООН, роздрукувавши чергові неживі резолюції, які ні на що не впливають.

Як і завжди, всі ці тексти перетворюються на макулатуру в той самий момент, коли вилазять із принтерів.

Втім, за нюанси бодалися, звели літрів 300 мінералки і всі нахамилися досхочу.

В результаті все ж таки вдалося створити документик, що відмінно спотворює реальність. Його, як найбезглуздіший, і «прийняли».

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Лисий небензя тріумфував так, ніби в рукопашній загриз і скальпував «Азовця». Європейські дівчата у залі нафарбували губи в чорнотраурний колір, усі сумно пошморгали носами та розбрелися до наступного заходу.

Вдаватися у біліберду поправок, вписок, заперечень і згод «резолюції» — марнування часу.

Генеральній Асамблеї ООН та її Радбезу вдалося успішно та переконливо нагадати світу про себе, як про генераторів політичної бутафорії", — написав Невзоров у Telegram

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Нагадаємо, Рада безпеки ООН прийняла варіант резолюції, запропонований США, в якому війну названо конфліктом, а росію не називають агресором. Резолюцію щодо України підтримали десять країн, утрималися п'ять. Російські правки виправити «конфлікт між росією та Україною» на «конфлікт навколо України», а також додати фразу «негайно припинити конфлікт» словами «зокрема шляхом усунення його корінних причин» дипломати не ухвалили.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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