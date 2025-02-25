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Під підозрою: СБУ зайнялася Шаманом

13:51 25 лютого 2025
Шаман, фото СБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Ярославу Дронову, який виступає під сценічним псевдонімом «Шаман».

У спецслужбі зазначили, що «Шаман» публічно підтримує та пропагує війну рф проти України.

Путінський прихильник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляє осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

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В СБУ задокументували, що в кінці 2022 року «Шаман» записав відеозвернення, в якому героїзував представників російських військових, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

У лютому 2023 року він перебував на окупованій території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

«Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності», — зазначили в СБУ.

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Нагадаємо, в Україні судитимуть колишню народну артистку України Таїсію Повалій. Вона закликала захопити Україну. Повалій активно виступає на підтримку очільника рф володимира путіна, бере участь у різноманітних політичних акціях кремлівського режиму.

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