Україна отримає новітнього «вбивцю дронів» Tridon Mk2, якого немає поки що ні в кого

Небезпека, яку становлять дрони для ЗСУ та мирних міст, змушує шукати нові засоби боротьби з ними. І одним з них може стати новітня установка Tridon Mk2 яку Швеція хоче передати Україні, і яка призначена для боротьби з дронами.

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Як повідомляє видання Оmni. se, Швеція виділила 1,2 млрд шведських крон (65 млн 714 тисяч доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони України. До цього переліку увійдуть уже наявний у ЗСУ ПЗРК RBS 70, і новітня установка Tridon Mk2.

Tridon Mk2

Як пише військовий експерт Андрій Харук, Tridon Mk2 вдає із себе новітню установку ППО, які були вперше показані влітку 2024-го. Її основою є надійна 40-мм зенітна гармата Bofors Mk4 вагою 2,5 тонни, з яких 200 кг припадають на 100 снарядів.

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Максимальна дальність стрільби 40-мм гармати становить 12 500 метрів, початкова швидкість снаряда 3Р — 1012 м/с, швидкострільність — 300 пострілів/хв. Максимальний кут вертикального наведення становить 80°, горизонтальне наведення — 360°. Усі приводи наведення електричні.

Але головною «фішкою» Tridon Mk2 є її програмовані снаряди Bofors 3P, які можна запрограмувати в шести різних режимах:

підрив із наближенням до цілі (gated proximity mode; ППО);

підрив із наближенням до цілі з пріоритетом удару (gated proximity mode with impact priority; ППО, великі цілі);

тимчасовий режим (малі швидкі, маневрові наземні/надводні цілі та приховані наземні цілі);

ударний режим (наземні/надводні цілі);

режим бронебійності (броньовані цілі);

режим наближення (proximity mode), який є режимом за замовчуванням.

При цьому кожен снаряд важить 2,5 кг, з них 0,975 кг припадає на вибухівку і має оболонку з готовими осколками. Підриваючись, такий боєприпас створює «хмару» з осколків на шляху польоту дрона і виводить його з ладу. На ураження однієї цілі достатньо 5−10 снарядів.

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Тим часом українські бійці знайшли спосіб використовувати переваги БпЛА на оптоволокні проти окупантів.

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