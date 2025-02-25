Астрологи стверджують, що поточний тиждень відкриває період везіння для чотирьох знаків Зодіаку. А про те, кому супроводжуватиме успіх у серду, 26 лютого, розповіли карти Таро.

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ОВЕН — «Маг»

Карта «Маг» символізує силу розуму та вміння керувати обставинами, стверджує slovofraza.com. 26 лютого — сприятливий день для започаткування нового проекту, реалізацію якого не варто відкладати на потім. Варто пам'ятати, що для досягнення успіху Овнам доведеться добре попрацювати. Карти Таро радять бути активним та брати ситуацію у свої руки.

ТЕЛЕЦЬ — «Самітник»

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У Тельців очікується період, коли знаку знадобиться побути наодинці з собою, проаналізувати подію. Однак карти Таро не радять Близнюкам повністю «занурюватися в себе» і відгороджуватися від дійсності: адже під час взаємодії з оточуючими обов'язково надходить важлива для знака інформація або він може знайти нові шляхи для розвитку.

БЛИЗНЮКИ — «Повішений»

Карта «Повішений» попереджає Близнюків, що їм, ймовірно, доведеться переглянути свою точку зору на те, що відбувається, оскільки рух уперед тимчасово неможливий. Взявши паузу, знак зможе переосмислити те, що відбувається, і пошукати альтернативні шляхи. Карти Таро радять Близнюкам не боятися змін та бути відкритими новому.

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РАК — «Паж Жезлів»

Завтра Раки можуть отримати несподівану інформацію, яка може внести зміни до звичного перебігу життя. Загалом день характеризуватиметься прагненням до нового та азартом. Карти Таро радять Ракам не боятися робити кроки в новому напрямку — навіть найменший поступ уперед спричинить важливі зміни.

ЛЕВ — «Десятка Кубків»

Карта «Десятка Кубків» попереджає Левів про неоднозначний в емоційному плані день. Можливо, протягом дня ви відчуватимете як тривогу, так і знаходитися у стані гармонії та радості. Карти Таро радять Левам зосереджуватись на позитивних моментах та більше спілкуватися з близькими вам людьми.

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ДІВА — «Сімка Денаріїв»

Розклад карт Таро на 26 лютого для Дів вказує, що для отримання результату спочатку потрібно добре попрацювати, проявляючи терпіння і послідовність. Якщо у вас складається враження, що справи сповільнилися, то не варто панікувати — все йде так, як має бути, і зусилля даремно не пропадуть. Карти Таро радять Дівам продовжувати рух уперед навіть у тому випадку, якщо дорога обіцяє бути довгою.

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ТЕРЕЗИ — «Десятка Мечів»

Карти Таро попереджають, що 26 лютого обіцяє бути досить складним днем, який буде пов'язаний із завершенням важливого етапу. Причому це може бути як сфера особистого життя, так і кар'єра: стосунки, проект, певний життєвий період… Карта символізує не лише біль від втрати, а й необхідність рухатися далі. Карти Таро радять Терезам відпустити минуле і відкритися майбутньому, яке вже на порозі.

СКОРПІОН — «Імператриця»

26 лютого для Скорпіонів обіцяє бути днем благополуччя та творчого піднесення — карта «Імператриця» символілізує родючість у всіх сферах життя. День буде сприятливим, зокрема, і для реалізації давно задуманого. Карти Таро радять Скорпіонам довіряти своїм почуттям та інтуїції.

СТРІЛЕЦЬ — «Колісниця»

Карти Таро попереджають Стрільців, що знак знаходиться на порозі важливого поступу вперед. Так, «Колесниця» обіцяє успіх, для досягнення якого необхідно докласти зусиль і бути впевненим у собі. 26 лютого знак сміливо може вдаватися до активних дій, вирушати в подорожі або вирішувати складні питання. Карти Таро радять Стрільцям діяти помірковано і вгамувати надмірний натиск, щоб не потрапити в конфліктну ситуацію.

КОЗЕРІГ — «Четвірка Жезлов»

26 лютого у Козерогів обіцяє бути днем радісних подій та приємних новин. Можливо, знак отримає можливість насолодитися плодами своєї праці. Завтра можна відсвяткувати успіхи та трохи розслабитись, проте не надмірно. Карти Таро радять Козерогам зміцнювати особисті та професійні зв'язки.

ВОДОЛІЙ — «П'ятірка Кубків»

26 лютого для Водоліїв може стати днем втрат чи розчарувань. Однак не слід зациклюватися на негативних моментах — за ними цілком можливо розглянути нові шанси та перспективу. Карти Таро радять Водоліям скористатися моментом і не проґавити ці шанси.

РИБИ — «Дама Кубків»

У Риб завтра очікується насичений емоціями день, коли слід дослухатися інтуїції. І не всі вони будуть позитивними. Так, можливі переживання, пов'язані з особистим життям чи творчими проектами. Можливо, ваша допомога чи порада знадобляться близькому оточенню. Карти Таро радять Рибам не боятися висловлювати свої почуття.

Про те, яким знакам зодіаку у березні 2025 року посміхнеться успіх, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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