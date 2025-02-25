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Це було добре: Дженніфер Еністон запропонувала Деніз Річардс маску із спермою лосося

21:31 25 лютого 2025
54-річна Деніз Річардс

Акторка Деніз Річардс у недавньому інтерв’ю згадала про те, як Дженніфер Еністон вмовила її зробити «догляд за обличчям зі спермою лосося», пише видання geo.tv.

«Для зовнішнього огляду я звертаюся до лікаря-дерматолога. Він чудовий, цей доктор Роберт Дорфман. Я справді робила маску для обличчя зі спермою лосося, — розповіла зірка перед тим, як розкрити роль Еністон у цьому. — Це було добре. Мені захотілося це зробити після того, як я почула, що це робить Дженніфер Еністон. Я думала: «Якщо вона зробила це, то і я зроблю це».

54-річна Річардс зізналася, що догляд за обличчям зі спермою лосося «звучить дивно», але вона любить залишатися відкритою, коли йдеться про тенденції краси.

«Я б могла зробити лазерний догляд, або цю штуку зі спермою лосося чи щось інше, я вирішила спробувати це», —сказала вона.

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Зірка серіалу «Деніз Річардс та її дикі речі» також відверто розповіла про процедури, які вона не пробує.

«Я не роблю купу наповнювачів. Я роблю трохи ботокса — поділилася Річардс. — Я хочу зберегти міміку обличчя, тому що мої брови дуже виразні, тому я хочу все це зберегти. Я намагаюся все це робити тонко».

Раніше повідомлялося, що Кім Кардаш’ян робила ін’єкції зі спермою лосося.

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Фото Getty Images

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