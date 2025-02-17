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Ніколи не кажи ніколи: Дженніфер Еністон налаштована на пошук кохання

21:32 17 лютого 2025
Дженніфер Еністон

Актриса Дженніфер Еністон не відмовилася від пошуку кохання. Про це повідомляє джерело з близького оточення актриси, яке розмовляло журналістами.

«Вона сказала це більше 15 років тому, але досі в це вірить. Вона не втратила надії, що є правильний хлопець для неї!» — зазначило джерело

Еністон була одружена двічі, з Бредом Піттом і Джастіном Теру. Обидва шлюби закінчилися розлученням, останній у 2018 році, пише entertainmentnow.

У 2022 році Еністон сказала Allure, що не готова знову виходити заміж. Але вона також поділилася, що відкрита для інших стосунків.

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«Ніколи не кажи ніколи, — сказала вона. — Я б хотіла мати стосунки. Бувають моменти, коли я хочу просто зібратися в клубок і сказати: „Мені потрібна підтримка“. Було б чудово повернутися додому, впасти в чиїсь обійми і сказати: „Це був важкий день“. Я відчуваю, що переживаю період, який був складним, і повертаюся до світла».

Є одна людина, з якою Еністон каже, що не зустрічається, незважаючи на дикі та непідтверджені чутки в соціальних мережах: колишній президент Барак Обама, який опублікував у День святого Валентина любовне послання своїй дружині Мішель.

Еністон назвала ці чутки «абсолютно неправдивими».

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон закрутила любов із пластичним хірургом.

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