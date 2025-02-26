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Шоу-бізнес

Klavdia Petrivna попала у неприємну ситуацію: що сталося

15:06 26 лютого 2025
Klavdia Petrivna фото https://www.instagram.com/p/DGfyHsFIb_d

Виконавиця Klavdia Petrivna, яка у Львові не тільки розчарувала глядачів музичним матеріалом, а й вразила новим образом, попала у непросту ситуацію, через яку повинна була скасувати концерти у Польщі.

Про це співачка написала у соціальній мережі.

За словами виконавиці, вона та її команда підхопили вірус. Тому зараз співачка не може провести ні репетиції, ні концерти в Польщі.

«Схоже, було необачно з мого боку влаштовувати зустрічі з інтелігенцією у Львові під час складної епідеміологічної ситуації… Я та буквально вся моя команда підхопили вірус, через що безпечно та відповідально провести репетиції й концерти в Польщі зараз, на жаль, неможливо», — йдеться у дописі.

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Артистка перенесла концерти на початок травня. Пізніше вона назве нові дати, а квитки тим часом залишаються дійсними. Klavdia Petrivna додала, що докладе усіх зусиль, щоб вдалося побачитися з шанувальниками на концертах.

Також у травні Орися планує дати концерти в Одесі.

«Ви стільки писали, щоб я приїхала в Одесу. Тому вперше в Одесі буде сонце, жара», — написала вона в Інстаграм.

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У відповідь шанувальники почали наперебій пропонувати артистці завітати до Житомира, Дніпра, Харкова та інших міст.

Зазначимо, що Klavdia Petrivna — виконавиця, яку сервіс Youtube Music вважає однією з найбільш популярних в Україні (4-місце за кількістю переглядів на ранок 26 лютого).

Всі ж українські артисти постійно намагаються пробитися на вершину музичного сервісу. І ось, певно, одна з таких виконавиць.

Також нагадаємо, що у вказаному сервісі кілька днів тому «господарював» російський репер Моргенштерн. На щастя, днями його змінив український співак (а заодно і блогер-«мільйонник» та колишній чоловік Анни Трінчер) Олександр Волошин з піснею «Ненько».

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