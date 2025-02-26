«Ухилянт» Voloshyn відібрав перше місце у росіянина Моргенштерна: на Youtube-Music змінився лідер

Незважаючи на запровадження сервісом Youtube-Music нових інструментів вимірювання популярності артистів та музикантів, для багатьох користувачів головним джерелом інформації про кращих виконавців залишається сервіс «У тренді».

ВІДЕО ДНЯ

Тим більше, що там останнім часом проявляються досить цікаві речі. Зокрема, кілька днів поспіль перші три позиції хіт-параду займали пісні російського репера Моргенштерна, що трохи «напружувало» українців. Звичайно, він не сумнозвісний «Шаман», але й до «симпатиків ЗСУ» його теж важко віднести.

І ось, нарешті, «Моргена» змінив український співак, ексчоловік Анни Трінчер Олександр Волошин, який незаконно виїхав з України влітку 2024 року. За даними журналістки Раміни Есхакзай, для цього блогер скористався системою «Шлях».

Звичайно, коли пісня з'явилась на сайті 24 лютого, перші коментатори пригадали Олександру цей недобрий факт з його біографії. Але пісня насправді виявилась душевною та «чіпляючою» щось в душах українців. Багато хто почав сприймати її не як пісню про ухилянтів, а про всіх молодих людей, які через війну опинилися далеко від рідного дому — в тому числі і на фронті.

РЕКЛАМА

Думки коментаторів

Тим більше, що в кліпі знялася мама Олександра, а також використані відео та фото з домашнього архіву.

РЕКЛАМА

Звичайно, з піснею не все так однозначно: коли Олександр тільки анонсував її вихід, його присоромив учасник гурту «Курган і Агрегат», який нагадав Волошину про українських військовополонених, які перебувають у пекельних умовах. А ведучий Анатолій Анатоліч заявив, що свідомо виїхати з України та заробляти на піснях про «сум за Україною» — це «крінж».

В той же час ведучий Слава Дьомін вважає Волошина «маркетологом», який прораховує свої кроки.

Скрін посту радіоведучого

Як би там не було, а на ранок 26 лютого Волошин з піснею «Ненько» займає першу позицію на Youtube-music — 420 тисяч переглядів за один день.

РЕКЛАМА

ТОП Youtube-music

Також у списку найчастіше переглядуваних відео значиться перша україномовна пісня Світлани Лободи «Інстинкт» — 542 тисячі переглядів за 12 днів.

В цілому тенденція, коли в Україні слухають українське, не може не радувати. Тим більше, що на підході багато молодих виконавців, які поки ще не «У тренді», але можуть там з'явитися.

Зокрема, з піснею, які в Мережі вже прозвали «нашою відповіддю» на популярний колись хіт «Айн-цвай-поліцай» від виконавиці із «смачним» прізвищем.

Нагадаємо, що й інша виконавиця з ТОП-5 Youtube-Music Klavdia Petrivna вразила глядачів новим образом під час другого виступу у Львові.

Фото — скріншот кадру з відеокліпу

130

Читайте нас у Facebook