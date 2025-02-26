В Україні вперше зняли документальне кіно про бойовий стрес

В Україні вперше вийшло кіно про бойовий стрес. Документальну стрічку «Виднокрай» зняв Сергій «Гора» Нагорний. Історія вибудована з інтерв’ю, в яких чинні військовослужбовці діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу. У фільмі також надаються поради від військового психолога.

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«Бій, вогневий контакт з ворогом, це те, що кожен проходить по-різному. У фільмі ми намагалися показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. Показати, що тримає їх, внутрішні чинники та фактори, які допомагають впоратися в важких умовах як й конкретного бою, так й самої війни», — розповідає режисер фільму Сергій Нагорний.

Автор фільму «Виднокрай» з початком повномасштабної агресії долучився до сил оборони країни, тому для нього ця стрічка має особисті переживання.

Серед героїв стрічки — тренер східних єдиноборств з позивним «Сенсей», який втратив на війні ногу, але продовжує тренувати молодь та мріє повернутися до побратимів.

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«Я хочу повернутися. Тому що в мене дуже багато питань до росіян. Дуже багато», — каже «Сенсей».

Фільм же бере участь в українських фестивалях, а також незабаром буде представлений у Північній Америці.

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