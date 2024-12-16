Унікальний психологічний курс для військових, що пережили російський полон: що відомо

Патронатна служба «Янголи» спільно з клінікою «Центр стимуляції мозку» завершили серію психологічних тренінгів для військовослужбовців, які вижили після російського полону, і їхніх родин. Про це повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі «Янголів».

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«Воїнам, які пройшли через полон, важливо зруйнувати емоційні та психологічні бар'єри, які з'явилися внаслідок полону та тортур. Комунікувати з соціумом та родиною доводиться наново, а рідним потрібно вміти правильно надавати емоційну підтримку в побуті», — відзначили представники патронатної служби «Янголи».

Метою курсу з шести занять, складеного за участі психолога-експерта Олександра Кіяна, було надати учасникам не тільки якісну психологічну підтримку, але й навчити їх ефективним технікам відновлення емоційного контакту з рідними та близькими людьми.

Заняття включали лекції про природу травм і їх вплив на особисте життя, а також практичні вправи, спрямовані на вдосконалення комунікаційних навичок і саморефлексію. Організатори курсу повідомили, що за його підсумками учасники зазначили значне зниження рівня тривожності та покращення сімейних взаємин.

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Довідка

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«Янголи» — перша та єдина в Україні патронатна служба, що займається питаннями допомоги військовим, яка опікується пораненими, полоненими та полеглими військовослужбовцями з 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ та 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ. Безпосередньо займаються фізичною та психологічною реабілітацією воїнів, підтримкою сімей захисників України, ідентифікацією тіл полеглих героїв та організацією прощань.

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