Спецпредставник Трампа пояснив, яким має бути мир і на чиєму боці США

Кіт Келлог, спецпосланник США у справах Києва та москви, висловився про Україну на противагу Дональду Трампу. Нагадаємо, американський президент назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і припустив, що Україна розв'язала війну.

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«США на боці України, і будь-яка угода про припинення бойових дій з рф повинна гарантувати неможливість наступної війни», — заявив спеціальний представник Трампа.

Коментарі генерал-лейтенанта Кіта Келлога під час візиту до українського військового госпіталю різко контрастують з агресивною риторикою Трампа, пише Sky News.

Раніше 80-річний американський офіцер у відставці схарактеризував пана Зеленського як «завзятого і мужнього лідера воюючої нації», що теж відрізняється від слів Дональда Трампа.

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Однак серед українських посадовців є занепокоєння, що генерал Кіт Келлог, який не входив до складу американської делегації на зустрічі з російськими посадовцями в Саудівській Аравії, щоб обговорити питання припинення війни, був відсунутий Білим домом на другий план. З усім тим, український президент і його команда тісно співпрацювали з Келлогом під час його триденного візиту до Києва.

Дуже мало з того, що зробив генерал Келлог, було оприлюднено. За словами українського посадовця, очікувана пресконференція після зустрічі між ним і Зеленським була замінена на фотографування на прохання американської сторони.

Візит спецпосланника відбувся в той час, коли Трамп розпочав серію різких випадів проти українського президента, очевидно, демонструючи розчарування тим, що Зеленський відмовився підписати угоду про передачу 50% природних мінеральних ресурсів України в рамках нового економічного та безпекового партнерства зі США.

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Український лідер назвав таку високу ціну — близько 500 мільярдів доларів — не «серйозною» розмовою і заявив, що не має права торгувати українськими ресурсами. Однак переговори тривають, і Україна дає зрозуміти, що готова домовитися про угоду в обмін на гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутній російській агресії.

Тим часом США почали погрожувати Україні відключенням Starlink без угоди про рідкоземельні метали.

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