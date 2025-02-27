Чи говоритимуть про Україну: Держдеп США про переговори з росією у Туреччині

Речник Державного департаменту США повідомив журналістам, що Україна не стоятиме на порядку денному, від час зустрічі офіційних представників США та росії 27 лютого у Стамбулі для переговорів щодо роботи своїх дипломатичних місій.

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«Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному», — йдеться у електронному листі речника Держдепартаменту.

Зазначимо, що делегації за участю держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ росії сергія лаврова під час переговорів у Саудівській Аравії домовилися про початок переговорів після того, як роки взаємних претензій призвели до того, що посольства обох країн майже не працювали.

Додамо, що росія оголосила про заплановану зустріч представників росії та США, яка відбудеться 27 лютого у Стамбулі.

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