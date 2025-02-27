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Із сокирою — на поліцію: у центрі Рівного натовп намагався відбити порушників закону у військових із ТЦК (відео)

15:39 27 лютого 2025
У Рівному натовп заблокував машину ТЦК та СП. Фото&nbsp;— скріншот

На Рівненщині, де нещодавно група осіб здійснила напад на військовослужбовців ТЦК та СП, завдавши бійцям тілесних ушкоджень та пошкодивши їхню техніку, днями було зафіксовано черговий конфлікт — цього разу в обласному центрі.

Так, у Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що у центрі Рівного група невідомих громадян заблокувала автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці тоді виконували заходи з оповіщення.

«Цей інцидент є проявом небезпечної тенденції, яка може мати негативні наслідки для обороноздатності країни. Офіційно повідомляємо, що діяльність ТЦК та СП регламентується законодавством України, а їхні представники діють у межах визначених повноважень. Блокування військового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов’язків є неприпустимими та може кваліфікуватися як правопорушення відповідно до чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

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На місце була викликана поліція, яка встановила, що близько 15:30 на вулиці Чорновола близько 20 людей блокували військовий транспорт. Таким чином вони хотіли «відбити» двох чоловіків, які перебували у розшуку через ухилення від мобілізації.

У ГУ НП в Рівненській області зазначили, що інспектори відсторонювали громадян із проїжджої частини. Після того, як мікроавтобус із військовими та чоловіками залишив місце події, конфлікт було вичерпано.

А в ТЦК та СП додали, що за висновками військово-лікарської комісії, чоловіки придатні до проходження служби та не мають жодних обмежень.

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Тим часом видання pb-news.info пише, що щонайменше дві жінки агресивно намагалися пробитися до транспорту та нападали на правоохоронців. Також журналісти вказують, що один із чоловіків, який перебував в епіцентрі подій, тримав в руках сокиру.

Нагадаємо, що в лютому цього року в Рівному російські агенти влаштував вибух на території ТЦК та СП. Тоді загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Фото — скріншот

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