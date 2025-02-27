Несподівано, як для колишніх: Бред Пітт і Дженніфер Еністон знімають романтичну комедію

Повідомляється, що колишні чоловік та дружина Бред Пітт і Дженніфер Еністон знімають романтичну комедію і самі будуть грати головні ролі. Актори планують зробити касовий хіт, возз’єднавшись на екрані зараз, коли розлучення з Анджеліною Джолі завершено.

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Інсайдер стверджує: «Бред уже багато років висловлював Джен ідеї, але вона завжди чинила опір. Вона не хотіла ускладнювати його розлучення з Анджеліною, але також була зосереджена на власних проєктах. Тепер його розлучення закінчилося, вони обидва могли б виграти в касі, і Джен дуже подобається останній сценарій, який надіслала його команда. Побачити, як Бред і Джен випустять пар у романтичному коміксі, буде золотим касовим збором».

Однак нинішнє кохання Бреда Інес де Рамон не в захваті від того, що він знімається з колишньою дружиною.

«Джен завжди була поза межами критики і майже на п’єдесталі в очах Бреда через те, як вона впоралася з цим досить шокуючим розлученням, — пояснили джерела. — Інес визнала, що він все ще підтримує з нею зв’язок — він наполягає, що це тому, що він їй „винен“ після того, як вона без зайвих розмов залишила йому їхню продюсерську компанію „План Б“. Але те, що вони знімають романтичну комедію, напевно, буде тривожним для Інес».

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Раніше повідомлялося, що Джолі звинуватила Еністон та Пітта у змові.

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