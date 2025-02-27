Україна у вогні: рятувальники ДСНС б'ють на сполох через пожежі, що охопили країну (фото)
В Україні, незважаючи на зимову погоду, вирують масштабні пожежі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Масштабні пожежі в Україні — навіть узимку! Майже 450 пожеж за минулу добу в екосистемах! Понад 228 га української землі перетворилися на згарище… Під загрозою будинки, тварини, а головне — життя людей! Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки? Не паліть сухостій — це злочин, за який передбачається штраф від 3060 до 6120 грн. А в разі масштабних наслідків — кримінальна відповідальність! Бережіть природу та своє життя!» — йдеться у повідомленні.
Так, на Вінниччині рятувальники зафіксували найбільшу кількість пожеж в екосистемах з початку 2025 року.
«Уявіть собі — 58 виїздів лише за одну добу здійснили підрозділи ДСНС, аби ліквідувати вогонь, який безжально й руйнівно обпалив землю на площі 49 га. „Лідерами“ серед тих, хто спалює суху рослинність, стали жителі Хмільницького (понад 14 га), Гайсинського (11 га), Жмеринського (8,7 га) і Тульчинського (7 га) районів. Спалювати листя і траву в Україні заборонено! За такі дії передбачається штраф від 3060 до 6120 грн. Будьте свідомими та відповідальними! Допоможіть зберегти наші родючі землі, особливо у цей складний для країни час», — повідомили в ДСНС.
Як писали «ФАКТИ», восени на Київщині сталася масштабна пожежа на відкритій території.62
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