Україна у вогні: рятувальники ДСНС б'ють на сполох через пожежі, що охопили країну (фото)

В Україні, незважаючи на зимову погоду, вирують масштабні пожежі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

«Масштабні пожежі в Україні — навіть узимку! Майже 450 пожеж за минулу добу в екосистемах! Понад 228 га української землі перетворилися на згарище… Під загрозою будинки, тварини, а головне — життя людей! Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки? Не паліть сухостій — це злочин, за який передбачається штраф від 3060 до 6120 грн. А в разі масштабних наслідків — кримінальна відповідальність! Бережіть природу та своє життя!» — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Так, на Вінниччині рятувальники зафіксували найбільшу кількість пожеж в екосистемах з початку 2025 року.

РЕКЛАМА

«Уявіть собі — 58 виїздів лише за одну добу здійснили підрозділи ДСНС, аби ліквідувати вогонь, який безжально й руйнівно обпалив землю на площі 49 га. „Лідерами“ серед тих, хто спалює суху рослинність, стали жителі Хмільницького (понад 14 га), Гайсинського (11 га), Жмеринського (8,7 га) і Тульчинського (7 га) районів. Спалювати листя і траву в Україні заборонено! За такі дії передбачається штраф від 3060 до 6120 грн. Будьте свідомими та відповідальними! Допоможіть зберегти наші родючі землі, особливо у цей складний для країни час», — повідомили в ДСНС.

Як писали «ФАКТИ», восени на Київщині сталася масштабна пожежа на відкритій території.

62

Читайте нас у Facebook