Візит Зеленського до США: коли відбудеться зустріч з Трампом

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів розпочнеться із зустрічі з сенаторами. Після чого він поїде на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

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Про це Суспільному повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що зустріч Зеленського із сенаторами США запланована на 16:30 за київським часом. Участь ЗМІ у ній не передбачена.

Після цього президент України вирушить до Білого дому.

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Там приблизно о 18-тій годині за Києвом він зустрінеться з президентом США Трампом, розпишеться у Книзі почесних гостей у кімнаті Рузвельта та візьме участь у перемовинах в Овальному кабінеті. На початку зустрічі передбачається короткі заяви для ЗМІ.

Після цього відбудеться робочий ланч Зеленського з Трампом.

На 20.00 за Києвом запланована участь Зеленського і Трампа у церемонії підписання угоди про корисні копалини між обома країнами («Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови»).

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Також відбудеться зустріч президентів зі ЗМІ.

Пізніше запланований виступ президента України в Інституті Хадсона. Спілкування відбудеться у форматі «запитання-відповіді».

Потім Зеленський відвідає Український дім та зустрінеться з представниками української громади.

Відзначимо, що раніше президент України пояснив, чого прагне досягти на перемовинах з Трампом.

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Фото Офісу президента України

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