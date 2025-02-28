Горіло дуже потужно: Сили оборони знищили склад термобаричних боєприпасів окупантів (відео)

Атака ворога в ніч на 28 лютого не залишилася безкарною: бійці ЗСУ знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників.

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Це сталось на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, російський склад розташовувався у районі Селідового.

«Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії», — сказано у повідомленні.

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Наразі результати ураження уточнюються.

На відео видно, що склад дійсно горів дуже потужно, позбавляючи ворога смертоносних боєприпасів.

Зазначимо, що термобаричні боєприпаси — це вид вибухової зброї, яка використовує кисень із навколишнього середовища для створення потужного вибуху з високою температурою. Вони складаються з паливно-повітряної суміші, яка після розпилення в повітрі запалюється, створюючи потужну вибухову хвилю з довготривалим тепловим впливом.

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Такі боєприпаси мають значно вищу руйнівну силу, ніж звичайні осколково-фугасні снаряди, і здатні уражати противника навіть у добре укріплених укриттях.

Вони створюють вакуумний ефект, що може призвести до розриву легенів та внутрішніх органів у людей, які знаходяться в зоні ураження. Крім того, висока температура вибуху здатна спричинити масштабні пожежі та знищити будівлі, техніку й інші укриття. Саме через свою жорстокість і нещадність до цивільного населення термобарична зброя викликає серйозні занепокоєння міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни ворог втратиd більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів. Також у загарбників дуже відчувається нестача техніки, тому замість новітніх танків та БМП вони дедалі активніше використовують …віслюків.

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