Винне варення: Кейт Міддлтон знову розпалила війну з Меган Маркл
Кейт Міддлтон, схоже, ненавмисне розпалила війну з Меган Маркл після того, як поділилася своїм рецептом домашнього варення. Коментарі принцеси Уельської надійшли в той момент, коли герцогиня Сассекська збирається оприлюднити свій бренд способу життя, який може включати продаж джему, та запускає кулінарне шоу.
Відвідуючи громадський сад в Уельсі, Кейт безкоштовно запропонувала молодому волонтеру свій рецепт домашнього сливового варення, пише Geo.tv.
«Я надішлю вам свій рецепт сливового варення, щоб ви могли його спробувати», — сказала принцеса Уельська.
Розмовляючи з журналістами, ведучий Стівен Діксон припустив, що Кейт Міддлтон, можливо, «наступає комусь на мозолі», враховуючи новий бренд Меган.
«Ого. Меган Маркл продає варення в Лос-Анджелесі. Вона готує зі сливи?» — сказав Діксон.
«Ні, з полуниці», — відповіли йому.
«Але Кетрін не продаватиме своє, — зауважив ведучий. - Вона роздає рецепт безплатно, виявляючи велику благодійність. Та Меган Маркл, звичайно, намагається заробити на цьому гроші за допомогою своєї нової компанії».
Додамо, що саме на допомогу Кейт Міддлтон сподівалася Меган у налагоджуванні відносин з королівською родиною.
Раніше експертка назвала головні помилки, через які Меган Маркл ніяк не вдається створити позитивний імідж.
Фото: Getty Images480
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