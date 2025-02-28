Винне варення: Кейт Міддлтон знову розпалила війну з Меган Маркл

Кейт Міддлтон, схоже, ненавмисне розпалила війну з Меган Маркл після того, як поділилася своїм рецептом домашнього варення. Коментарі принцеси Уельської надійшли в той момент, коли герцогиня Сассекська збирається оприлюднити свій бренд способу життя, який може включати продаж джему, та запускає кулінарне шоу.

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Відвідуючи громадський сад в Уельсі, Кейт безкоштовно запропонувала молодому волонтеру свій рецепт домашнього сливового варення, пише Geo.tv.

«Я надішлю вам свій рецепт сливового варення, щоб ви могли його спробувати», — сказала принцеса Уельська.

Розмовляючи з журналістами, ведучий Стівен Діксон припустив, що Кейт Міддлтон, можливо, «наступає комусь на мозолі», враховуючи новий бренд Меган.

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«Ого. Меган Маркл продає варення в Лос-Анджелесі. Вона готує зі сливи?» — сказав Діксон.

«Ні, з полуниці», — відповіли йому.

«Але Кетрін не продаватиме своє, — зауважив ведучий. - Вона роздає рецепт безплатно, виявляючи велику благодійність. Та Меган Маркл, звичайно, намагається заробити на цьому гроші за допомогою своєї нової компанії».

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Додамо, що саме на допомогу Кейт Міддлтон сподівалася Меган у налагоджуванні відносин з королівською родиною.

Раніше експертка назвала головні помилки, через які Меган Маркл ніяк не вдається створити позитивний імідж.

Фото: Getty Images

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