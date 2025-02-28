Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа ледь не була зірвана. Візит президента України до Вашингтона 28 лютого був скасований американською стороною, перш ніж був остаточно підтверджений після дзвінка Еммануеля Макрона. Нагадаємо, напередодні президент Франції провів переговори з лідером США. Про це повідомило видання BFMTV.

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Так, у середу, 26 лютого, український президент отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до Сполучених Штатів для зустрічі з Дональдом Трампом. Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з президентом США і попросив його прийняти свого колегу, додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Трамп погодився, оголосивши, що прийме українського лідера в Білому домі.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський завершить роботу над рамковою угодою про видобуток корисних копалин, яку Вашингтон розглядає як компенсацію за військову та фінансову допомогу, надану протягом останніх трьох років.

У той час як переговори про мир в Україні набирають обертів, Дональд Трамп попередив, що Київ може «забути» про вступ до НАТО і що саме Європа повинна надати Україні гарантії безпеки.

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Обмін думками обіцяє бути напруженим, оскільки американський президент раніше назвав свого українського колегу «диктатором» і звинуватив НАТО у розв'язанні війни, а це відповідає наративу Кремля.

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