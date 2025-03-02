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Спорт

Знаменитий шахіст продав свої скандальні джинси за десятки тисяч доларів (фото)

10:34 2 березня 2025
Магнус Карлсен

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів, знаменитий норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, який одружився на початку року, продав свої скандальні джинси з аукціону за 36 100 доларів і витратить усю суму на благодійність, повідомляє chess.com.

Саме в них шахіст минулого року заробив дискваліфікацію на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу у Нью-Йорку. Тоді Карлсен з'явився на партію у джинсах люксового італійського бренду та відмовився міняти їх на класичні штани. За порушення дрес-коду норвежця дискваліфікували та оштрафували на 200 доларів.

Щоправда, пізніше ФІДЕ прийняла рішення пом'якшити правила дрес-коду на чемпіонаті світу по бліцу, після чого Карлсен погодився взяти участь у турнірі та розділив перше місце з росіянином Яном Непомнящим.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Магнуса Карлсена сталася трагедія.

Фото NRK

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