Скандальний чемпіон світу одружився через кілька днів після завоювання титулу (фото)

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів, 34-річний норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, якого дискваліфікували на чемпіонаті світу з швидкої гри через джинси, одружився зі своєю дівчиною Еллою Вікторією Мелоун, повідомляє NRK.

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Весільна церемонія відбулася напередодні у каплиці Холменколлена у столиці Норвегії Осло, звідки родом наречена.

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Про обраницю легенди шахів відомо, що її мати — норвежка, а батько — американець. Своє дитинство дівчина провела у Сінгапурі.

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Нагадаємо, що Магнуса Карлсена називають сенсацією у світі шахів. Він став гросмейстером у віці 13 років, 4 місяців та 27 днів. Норвежець володів шаховою короною з 2013 по 2023 рік і провів чотири успішні захисти титулу, після чого втратив світову корону, відмовившись грати з росіянином.

В останній день 2023 року Карлсен став у Нью-Йорку чемпіоном світу з бліцу, розділивши титул з росіянином Яном Непомнящим.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Магнуса Карлсена сталася трагедія.

Фото NRK

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