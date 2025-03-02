Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

На початку року в Україні подорожчала олія, а невдовзі можна очікувати на зростання в ціні шоколаду та кави.

Про те, що через рекордне зростання цін на какао, шоколад може стати «на вагу золота», пише «ТСН».

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Так, ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Зазначається, що востаннє такий стрибок цін фіксувався у в 1972 році. Наголошується, що вартість плитки шоколаду може зрости до 80−85 гривень,

А на здорожчення кави впливає не лише високий попит (цей продукт посідає друге місце за популярністю у світі, поступаючись лише нафті), а й певні логістичні проблеми та кліматичні аномалії. В якості приклада наводяться посухи, від яких останніми роками потерпають Бразилія та В’єтнам.

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Також фахівці наголошують на кризі у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, яка припала на сезон 2023−2024 років. Відновлення врожайності очікують не раніше, ніж за три роки.

Фахівці прогнозують, що здорожчення какао в Україні відчується цієї весни, коли на складах закінчаться старі запаси.

Загалом, з посиланням на дані Держстату стверджується, що гуртові ціни на продукцію української харчової промисловості зросли в середньому на 20,6% у порівнянні із січнем 2024 року. Так, на внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%.

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Статистичні дані свідчать, що найбільше за рік подорожчали молочні продукти (понад 22%), хліб та борошно (майже 15,5%), а також м'ясо та м'ясні продукти (на 12%). Безалкогольні напої додали в ціні 8,2% на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалося сезонне здешевшення тепличних огірків.

Фото Pixabay

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