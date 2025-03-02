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Гроші

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

15:04 2 березня 2025
Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

На початку року в Україні подорожчала олія, а невдовзі можна очікувати на зростання в ціні шоколаду та кави.

Про те, що через рекордне зростання цін на какао, шоколад може стати «на вагу золота», пише «ТСН».

Так, ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Зазначається, що востаннє такий стрибок цін фіксувався у в 1972 році. Наголошується, що вартість плитки шоколаду може зрости до 80−85 гривень,

А на здорожчення кави впливає не лише високий попит (цей продукт посідає друге місце за популярністю у світі, поступаючись лише нафті), а й певні логістичні проблеми та кліматичні аномалії. В якості приклада наводяться посухи, від яких останніми роками потерпають Бразилія та В’єтнам.

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Також фахівці наголошують на кризі у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, яка припала на сезон 2023−2024 років. Відновлення врожайності очікують не раніше, ніж за три роки.

Фахівці прогнозують, що здорожчення какао в Україні відчується цієї весни, коли на складах закінчаться старі запаси.

Загалом, з посиланням на дані Держстату стверджується, що гуртові ціни на продукцію української харчової промисловості зросли в середньому на 20,6% у порівнянні із січнем 2024 року. Так, на внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%.

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Статистичні дані свідчать, що найбільше за рік подорожчали молочні продукти (понад 22%), хліб та борошно (майже 15,5%), а також м'ясо та м'ясні продукти (на 12%). Безалкогольні напої додали в ціні 8,2% на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалося сезонне здешевшення тепличних огірків.

Фото Pixabay

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